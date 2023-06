Ultimo brindisi alla festa del bagnino

Grande partecipazione alla Festa del bagnino che al porto di Riccione ha radunato 1.500 persone. Distribuite 2mila piadine con 150 chili di sardoni e, per i più piccoli con la Nutella, poi tutti a cantare e ballare con dj Anyma, I Discepoli e Nicoletta Fabbri Quartet. Presenti le autorità militari e in veste informale l’ex giunta con Daniela Angelini ha rivolto un brindisi al presidente della Cooperativa Bagnini, Diego Casadei e al presidente della Cri, Roberto Silvestri. "Portiamo avanti questa festa da sessant’anni, ricordando il tremendo fortunale del 1963 _ commenta Casadei _. Questa è di certo la festa più storica, sentita e importante dell’estate rivolta ai turisti". Per l’occasione la Coop Bagnini ha devoluto 6mila euro di elettrodomestici per gli alluvionati.