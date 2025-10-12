Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato omicidio genitoriOmicidio ModenaIncidente FerraraManifestazione BolognaMaestra 24 anniSagre
Acquista il giornale
CronacaUltimo giorno di Rumore: stasera il gran finale: "L’evento è più di un omaggio alla Carrà"
12 ott 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Ultimo giorno di Rumore: stasera il gran finale: "L’evento è più di un omaggio alla Carrà"

Ultimo giorno di Rumore: stasera il gran finale: "L’evento è più di un omaggio alla Carrà"

Al Palacongressi si terrà il gala conclusivo, con l’esibizione dei giovani talenti e la presenza di maestri come Enzo Paolo Turchi

Al Palacongressi si terrà il gala conclusivo, con l’esibizione dei giovani talenti e la presenza di maestri come Enzo Paolo Turchi

Al Palacongressi si terrà il gala conclusivo, con l’esibizione dei giovani talenti e la presenza di maestri come Enzo Paolo Turchi

di Aldo Di TommasoLe luci del Palacongressi di Bellaria Igea Marina si accendono questa sera sul gran finale del Rumore Bim festival, la manifestazione nazionale che da quattro anni unisce spettacolo e formazione nel segno di Raffaella Carrà, la showgirl che qui trascorse parte della sua infanzia. Sul palco del gran galà si alterneranno i finalisti delle quattro categorie — baby, junior, nuove proposte e senior — insieme a ospiti d’eccezione: Tiziana Foschi, Carmen Ferreri e Stefano Dei Vernice, affiancati dai ‘maestri’ Enzo Paolo Turchi, Samuel Peron, Lighea e John Vignola. La città è in fermento.

Da giorni, Bellaria è diventata una piccola capitale del talento, con oltre duemila presenze tra artisti, famiglie e pubblico. Masterclass e workshop hanno animato le sale e le piazze, trasformando il festival in un vero campus creativo. "C’è come sempre molto entusiasmo, partecipazione e tanta energia — racconta Paolo Borghesi, presidente della fondazione Verdeblu —. Ieri Enzo Paolo Turchi ha tenuto al teatro Astra una masterclass straordinaria". Il Rumore Bim festival, ideato da Nazzareno Nazziconi e diretto da Roberto Vecchi, è nato nel 2022 per ricordare la Carrà e proseguirne lo spirito: energia, disciplina, sorriso. "Non volevamo solo omaggiarla — spiega Nazzareno Nazziconi —, ma creare qualcosa che parlasse ai giovani con la stessa passione che lei metteva nel suo lavoro". E il risultato è sotto gli occhi di tutti: nel tempo il festival è diventato una fucina di talenti. Da qui sono passati artisti oggi affermati, come Mimì Caruso, vincitrice di XFactor 2024, o il piccolo Salvatore, protagonista allo Zecchino d’Oro.

A sancire la credibilità del concorso, una giuria di livello nazionale con nomi come Maurizio Dei Lazzaretti, Olivier Segre (Warner Music) e Gae Capitano. Il Gran galà di stasera assegnerà premi importanti: produzioni discografiche con Ada music Italy/Warner, borse di studio alla Fini Dance di New York e crociere offerte da Msc Crociere, main sponsor dell’edizione 2025. La promozione mediatica è arrivata su Rai, Mediaset e Radio LatteMiele, portando Bellaria alla ribalta nazionale. "È un periodo strategico — ricorda il sindaco Filippo Giorgetti —: il festival dà continuità alla stagione e rafforza la vocazione turistica della città". Sul palco, tra i riflettori e i sogni dei ragazzi, Bellaria celebra la sua anima più vera: quella che unisce turismo, formazione e creatività. E nel nome di Raffaella Carrà, il rumore che si alza stasera non è solo musica. È il suono di una città che crede ancora nei talenti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Turismo