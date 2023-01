Ultimo giorno per visitare i presepi

Ultimo giorno, si affrettino coloro che non li hanno ancora visti. Le diverse rappresentazioni della Natività allestite in varie zone di Bellaria Igea Marina sono agli sgoccioli. Prevedibile una folla delle grandi occasioni, specie se il meteo resterà clemente, per il suggestivo presepe di sabbia in piazzetta Alda Merini, a Igea Marina. L’allestimento ormai tradizionale sulla spiaggia, opera di diversi artisti internazionali, rientra nelle numerose iniziative di Dream Christmas, il Natale da sogno, con oltre un mese di eventi e iniziative, nella città di Panzini. Non lontano da piazzetta Alda Merini, all’antica chiesa parrocchiale di Bordonchio, che diventa casa della Natività, sono visitabili altri tre presepi.