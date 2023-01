Ultimo mese per poter visitare la mostra Anthology

Ultimo mese per visitare ’Anthology. 50 anni di fotografia 1972-2022’, la mostra del maestro Saro Di Bartolo in esposizione al Museo della Città di Rimini. Saro Di Bartolo è un fotografo pluripremiato a livello internazionale e con le sue 601 fotografie trasporta il visitatore in un viaggio nella bellezza del mondo per unire popoli e persone. Le fotografie illustrano ritratti e costumi di persone sorprese nelle loro attività e luoghi di vita quotidiana nonché meravigliosi paesaggi che raccontano alcuni Paesi dell’Asia e America: una splendida esperienza di arte che il maestro Di Bartolo farà apprezzare descrivendone ogni dettaglio sia dei luoghi, sia delle tecniche utilizzate per gli scatti. La mostra resterà aperta fino al 29 gennaio 2023 tutti i venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con ingresso gratuito.