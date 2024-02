Ultrà nel mirino. Pronti nuovi Daspo. Stadio blindato in vista del derby

Nuovi Daspo in arrivo per gli ultrà biancorossi dopo i disordini verificatisi il 14 gennaio scorso al termine della gara tra Rimini e la Torres. Il tutto mentre sale la tensione in vista del derby di domani con il Cesena (fischio di inizio alle 20.45 al ‘Neri’). Rimini si prepara ad un pomeriggio di passione, con le forze dell’ordine già in allerta e la questura pronta a mettere in campo un servizio di ordine pubblico imponente. Decine e decine di divise, tra polizia di Stato e carabinieri, supportate dai reparti mobili in arrivo da altre province, blinderanno l’area attorno allo stadio, i varchi di accesso, i caselli dell’autostrada e la stazione e sorveglieranno a vista i supporter delle rispettive squadre, scortandoli nel tragitto durante le fasi di afflusso e deflusso. Il Gos, il gruppo operativo sicurezza – l’organismo deputato alla sicurezza per gli eventi sportivi – si è già riunito nei giorni scorsi e ha stabilito che ai tifosi del Cesena vengano riservati soltanto i 1.300 posti della curva ospiti: non uno di più, per motivi di ordine pubblico. Ai residenti nella provincia di Forlì-Cesena è stata inoltre vietata la vendita di biglietti in settori diversi da quello degli ospiti. Ieri inoltre si è però tenuto un nuovo vertice, al termine del quale si è deciso di implementare ulteriormente la presenza di steward all’interno del Romeo Neri.

Nel frattempo potrebbe presto arrivare un nuovo giro di vite nei confronti dei supporter biancorossi. La posizione di alcuni tifosi sarebbe in queste ore al vaglio della Questura di Rimini, sulla base delle indagini condotte dalla Digos, a seguito di quanto avvenuto il 14 gennaio scorso in via Pascoli, dopo la partita con la Torres. Durante i tafferugli un’auto dei carabinieri e vari cassonetti dei rifiuti erano stati danneggiati. Si stanno valutando nuovi Daspo, dopo quello che nei giorni scorsi ha colpito un tifoso riminese a causa degli scontri avvenuti in occasione della partita allo stadio Adriatico di Pescara dello scorso 13 novembre. All’ultras biancorosso è stato contestato l’innesco di un grosso petardo durante le fasi di ingresso alla struttura nell’area riservata alla tifoseria ospite, poi lanciato a poca distanza "determinando in tal modo una situazione di pericolo per l’incolumità degli altri tifosi, delle forze dell’ordine e degli stewards". Sarebbero invece complessivamente una ventina i tifosi a rischio a Daspo o denuncia per violenza o danneggiamenti a seguito della gara tra Perugia e Rimini di sabato scorso.