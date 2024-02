Ultras nel mirino. Fa esplodere petardo fuori dallo stadio. Tifoso denunciato

Gli ultras del Rimini restano sotto la lente delle forze dell’ordine, strattonati tra passato, presente e futuro. Ed è davvero un passato che ritorna, prepotentemente, quello con cui è costretto a fare i conti un tifoso biancorosso nei confronti del quale è stato disposto il Daspo da parte del questore di Pescara per episodi verificatisi prima dell’incontro di calcio di serie C tra il Pescara e Rimini, del 13 novembre scorso allo stadio Adriatico.

Nello specifico, al supporter del Rimini viene contestato il fatto che durante le fasi di ingresso alla struttura sportiva della tifoseria ospite, il riminese avrebbe innescato un grosso petardo in via Milia, nell’area di sicurezza antistante il settore ospiti, lanciandolo a poca distanza e determinando in tal modo una situazione di pericolo per l’incolumità degli altri tifosi, delle Forze dell’Ordine e degli stewards in servizio allo stadio Adriatico di Pescara per la partita. Nei confronti dell’ultras è stata subito avviata l’attività investigativa, con il prezioso contributo fornito dal sistema di videosorveglianza, che ha portato all’individuazione del presunto responsabile il quale è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per il lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Il questore della provincia di Pescara ha poi adottato nei suoi confronti il provvedimento interdittivo del Divieto di Accesso a Manifestazioni Sportive per la durata di anno, notificato lo scorso 1 febbraio.

Sono invece una ventina i tifosi del Rimini ora attenzionati e quindi a rischio Daspo e/o denuncia a seguito della violenta rissa andata in scena lo scorso sabato in concomitanza della sfida tra Perugia e Rimini disputata nel capoluogo umbro. La Digos della questura di Perugia ha infatti in mano sia le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia i filmati amatoriali che riprendono gli istanti della rissa in cui, fortunatamente,non ci sono stati feriti. La maxi rissa tra supporters si è verificata a Pian di Massiano e sul posto, prima dell’inizio della partita, è intervenuta anche la polizia per sedare gli animi.

Per il prossimo futuro quindi sale la tensione e l’attenzione in vista del derby romagnolo con il Cesena, che farà visita al ’Neri’ venerdì. La sfida in questi giorni di vigilia sarà con ogni probabilità al centro di un tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.