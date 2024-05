Umanizzazione delle cure, l’Iss lancia un progetto pilota

‘La persona prima di tutto’. E’ questo il nome del progetto dell’Istituto per la sicurezza sociale che mette al centro l’umanizzazione delle cure. L’Iss implementerà progressivamente nei prossimi mesi un approccio sanitario più empatico, attraverso il quale i pazienti siano trattati non solo per la loro condizione clinica, ma come persone con bisogni fisici, emotivi e psicologici. "Questo approccio olistico e integrato – spiegano dall’Istituto – mette al centro la dignità e il benessere dell’assistito". Principale cambio di paradigma rispetto al passato è la partecipazione attiva del paziente. "Coinvolgendolo nelle decisioni che riguardano la sua salute, approccio definito come “patient empowerment. In questo contesto, il progetto di umanizzazione vedrà la presentazione di un questionario, che in questa fase pilota sarà somministrato dal personale di reparto ai pazienti ricoverati per raccogliere le loro opinioni. L’obiettivo è anche quello di valorizzare il personale che quotidianamente garantisce empatia e sensibilità nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie, tramite evidenze documentabili". Il progetto si propone di migliorare vari elementi, "affinché la presa in carico di una persona non si limiti all’erogazione di prestazioni sanitarie tecnicamente qualificate, ma comprenda anche un’assistenza umanamente attenta".

Questo progetto coinvolgerà tutti i profili professionali dell’Iss, grazie a un’equipe multidisciplinare composta da un’assistente sanitaria dell’Unità operativa complessa Cure Primarie e Salute territoriale, un’infermiera di Oncologia e la referente del Governo clinico nominata dal Comitato Esecutivo.