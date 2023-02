Morto schiacciato mentre rubava acqua a Cattolica, spunta l’ipotesi di omicidio

Rimini, 16 febbraio 2023 – Cooperazione in omicidio colposo. Questa l’ipotesi di reato delineata dalla Procura di Rimini per la vicenda della morte di Umberto Sorrentino, morto schiacciato da un pallet da cento confezioni d’acqua (dal peso complessivo di circa 900 chili) che gli erano cadute addosso la sera del lunedì di Pasquetta, nell’aprile del 2022, nel piazzale che si trova alle spalle del centro commerciale ‘Diamante’ di Cattolica. Il sostituto procuratore Paolo Gengarelli, titolare dell’inchiesta, ha notificato nei giorni scorsi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell’amministratore della società che si occupa della gestione del Conad Superstore, difeso dall’avvocato Gian Paolo Colosimo. L’orribile fine toccata ad Umberto, morto all’età di 47 anni, era stata ricostruita dai carabinieri grazie all’analisi dei filmati delle telecamere situate all’esterno del magazzino di via Ravel. I filmati hanno immortalato Sorrentino che si avvicina in bicicletta, nel pomeriggio del 18 aprile 2022, alle montagne di bancali d’acqua accatastate in una pertinenza esterna del supermercato, in una zona non delimitata e potenzialmente raggiungibile da chiunque. Le riprese mostrano il 47enne sfilare, una dopo l’altra, tre confezioni da sei bottiglie d’acqua, caricarle sulla bici e ripartire. Qualche ora dopo, di notte, Sorrentino fa ritorno...