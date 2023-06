Un addetto al front office per la Polisportiva

La società Polisportiva Riccione sta cercando una nuova figura da assumere come apprendista e da adibire al front office. La persona che verrà assunta si dovrà occupare di accoglienza clienti al front office, erogazione di informazioni sui corsi, gestione incassi e abbonamenti. Dovrà utilizzare il pc e il registratore di cassa, pertanto si richiedono una discreta conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese, oltre che il possesso di un diploma di scuola superiore. Completano il profilo buone capacità empatiche, comunicative e di ascolto, per essere in grado di soddisfare al meglio le esigenze della clientela e per interfacciarsi con i colleghi. Gradita anche buona predisposizione al problem solving.

L’orario di lavoro sarà su turni, a tempo parziale. L’annuncio è rivolto ad ambosessi. Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), e cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza dell’inserzione.