Un addetto al magazzino per ditta di trasporti al Gros

L’azienda di trasporti Twe srl di Rimini sta cercando un magazziniere che si occupi della gestione delle attività di magazzino con utilizzo di muletto, transpallet e, all’occorrenza, autocarro per effettuare le consegne. Si richiede diploma di scuola media superiore, buona conoscenza dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office, buona conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese, esperienza nella mansione, patente B. Preferibile il possesso del patentino per la guida del muletto.

La sede lavorativa è presso il Gros Rimini, in via Coriano. Si propone un contratto a tempo determinato, con orario a tempo pieno (dal lunedì al venerdì, orario spezzato dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00). L’inserzione è rivolta a candidati ambosessi (L. 90377 – D. Lgs. n.1982006). Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ’Lavoro per te’ dell’Agenzia regionale lavoro dell’Emilia Romagna e cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.