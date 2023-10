Un addetto alle pulizie per farmacie e studi medici

Impresa di Rimini sta cercando personale addetto alle pulizie presso studi medici e farmacie. I candidati devono aver maturato esperienza di almeno nove mesi presso privati, locali pubblici, aziende. È prevista formazione con un giorno di affiancamento da parte della responsabile di settore. Si richiede precisione nello svolgimento delle attività di pulizia e capacità di tenere un comportamento adeguato ai luoghi di lavoro; fondamentale serietà e puntualità nella copertura delle ore di servizio e precisione nello svolgere il lavoro, disponibilità a fare sostituzioni in caso di assenza di altri colleghi. È preferibile che la persona sia automunita ed è richiesto il domicilio sul territorio per agevolare il raggiungimento dei diversi luoghi di lavoro. L’orario di lavoro previsto è a tempo parziale, su 10 ore settimanali (dalle 7 alle 8 o nella fascia tra le 19.30 e le 22). Il contratto sarà a tempo determinato. Annuncio rivolto a candidati ambosessi. Candidature su ‘Lavoro per te’.