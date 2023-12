Un addetto alle pulizie per gli uffici postali

Una ditta con sede a Novafeltria è interessata a selezionare un addetto alle pulizie a cui affidare compiti di pulizia generale non specializzata presso diversi uffici postali. In particolare, le località di lavoro saranno Casteldelci, Pennabilli, Pontemessa e Sant’Agata Feltria. È quindi indispensabile che vorrà candidarsi sia in possesso della patente di guida e che abbia a disosizione un’auto propria. Un ulteriore requisito riguarda il possesso del diploma di licenza media. Il contratto di assunzione proposto sarà a tempo indeterminato. L’orario di lavoro settimanale è di 20 ore, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12. L’annuncio rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Per partecipare a questa opportunità occorre registrarsi con Spid o Cie al portale regionale ‘Lavoro per te’ e cliccare su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.