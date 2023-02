Un aiuto all’ospedale nel ricordo di Roberto

Una vita spesa per la politica e a favore degli altri. Sono passati tre anni dalla sua morte, ma il ricordo di Roberto Moretti, ex assessore e consigliere, spentosi a soli 49 anni nel 2020, è più vivo che mai. E la famiglia di Roberto ha deciso di fare una generosa donazione all’ospedale di Santarcangelo in suo ricordo. Nei giorni scorsi è stato inaugurato al ’Franchini’, con una piccola cerimonia, un nuovo monitor parametrico in grado di misurare da remoto pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria, saturazione dell’ossigeno nei pazienti più fragili, tenendoli in quetso modo sempre sotto controllo. Il nuovo apparecchio, comprato proprio grazie alla generosa donazione della famiglia Moretti, è stato consegnato dall’associazione ’Paolo Onofri’, da anni impegnata a sostenere l’ospedale di Santarcangelo. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, la sindaca Alice Parma, Francesca Raggi, direttrice del presidio ospedaliero di Rimini, Catia Drudi della direzione medica e Luca Morolli, il primario del reparto di medicina interna e lungodegenza del ’Franchini’. "È per noi un onore – dice Morolli – ricevere un’attrezzatura fondamentale per i pazienti, ci consentirà di assistere in sicurezza i malati che escono dalla terapia intensiva. Siamo grati alla famiglia e alla ’Paolo Onofri’, che sostiene da anni l’ospedale". "Un ringraziamento va a Roberto – prosegue Giorgio Ioli, presidente della ’Paolo Onofri’ – in memoria del quale è stata fatta la donazione, per il suo impegno profuso durante tutta la vita, a favore dei più fragili". Ioli ricorda come in questi anni, grazie alle raccolte fondi e alle donazioni come questa, la ’Paolo Onofri’ sia riuscita a donare attrezzatture per un valore di circa 450mila euro all’ospedale di Santarcangelo. Un’attività "fondamentale e instancabile quella svolta dall’associazione – dice la Parma – Queste iniziative sono a beneficio della comunità e vanno promosse con la giusta visibilità", anche per spingere tante altre persone a donare e a sostenere così "la sanità pubblica, che mai come in questo momento necessita della collaborazione e dell’attenzione da parte di tutta la comunità". Durante la cerimonia anche la Raggi ha voluto ringraziare la famiglia Moretti "e tutti coloro che contribuiscono a sostenerci, per questo senso del bene comune".