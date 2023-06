Un aiuto decoratore per impresa edile

L’impresa edile Michele Ermellini, con sede a Riccione, sta selezionando un aiuto decoratore da adibire all’attività di imbiancatura di locali e posa di pareti e strutture in cartongesso. Alla persona che si candiderà viene richiesta esperienza pregressa nella medesima mansione e capacità di utilizzo di tutta l’attrezzatura relativa alla tinteggiatura e alla decorazione di pareti. Completano il profilo alcune doti personali quali attenzione, precisione e determinazione nell’esecuzione dei lavori. Il contratto proposto è a tempo determinato, con orario di lavoro a tempo pieno. Come disposto dalla legge, il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna e cliccare su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’inserzione.