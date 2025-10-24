Un albergatore su due dichiara un calo di fatturato del 10 per cento

Anche se c’è stato un lieve aumento delle presenze (+ 0,7 fino agosto), la flessione dei pernottamenti (-3,3) ha determinato un calo di fatturato che per oltre metà degli albergatori raggiunge il 10%. Solo il 36% dichiara di aver fatturato di più rispetto al 2024, ma, complici le spese più salate, appena il 21% registra un guadagno superiore. Emerge dall’analisi svolta a Riccione dall’Osservatorio Turistico Luigino Montanari, che ha tenuto conto dei 134 questionari compilati dagli albergatori. Si tratta di un’estate che, secondo il presidente di Federalberghi Claudio Montanari, induce tutti a svegliarsi e a guardare avanti sia con investimenti e con regole e incentivi. Montanari torna a spingere sulla Spa cittadina che nel sondaggio è al vertice delle priorità del prossimo quinquennio. Sulla valutazione dell’estate, il 44% degli operatori ritiene sia sufficiente, il 29 discreta, il 6 ottima, e solo il 19 negativa e il 2 molto negativa. Se comparata al 2024 il segno meno nel suo complesso raggiunge il 33%. Una valutazione negativa che, anche se di poco, supera quelle del 2019 e 2023. Sulla stagione appena conclusa, come osserva Montanari, pesa la flessione dei pernottamenti (- 6,9 di luglio e -6,1 di agosto), complice la minor capacità di spesa. Risultano positivi i dati extralberghieri, con un incremento del 10,2% rispetto al 2024 sui pernottamenti nei primi otto mesi dell’anno (+ 18,5 in giugno e + 10,3 in luglio), equivalenti 601mila presenze (+ 175 a confronto del 2019). Numeri che però secondo il presidente vanno presi con le pinze per via dell’applicazione del Cin (codice unico assegnato alle strutture ricettive e immobili per affitti brevi). Altro capitolo è quello degli investimenti. Una trentina di albergatori nel 2024 prevede di spendere fino 50mila euro per le riqualificazioni, 17 fino 150mila e solo quattro oltre il mezzo milione. Per spingersi oltre servono prospettive di guadagno. Poi gli eventi. Oltre a quelli sportivi trovano apprezzamento Riccione Summer music (34%), le Albe in controluce e Cinè. Per metà degli intervistati le altre iniziative risultano prive d’impatto. Non è piaciuto il divorzio da Radio Deejay al 60% degli interpellati, scarso l’apprezzamento per la comunicazione su Riccione, plauso sul lavoro relativo alla sicurezza. "Quella del 2025 è una stagione di svolta _ commenta Montanari _. Pubblico e privato si assumano la responsabilità di prendere ciò che c’è di buono e ripensare al prodotto, com’è stato fatto negli anni Sessanta. Abbiamo tre deficit legati alla nostra capacità di offrire un prodotto adeguato al cambiamento dei bisogni dell’ospite dei prossimi vent’anni. C’è poi un problema legato alla parte amministrativa, perché alcune cose hanno funzionato e altre meno, e una congiuntura: una responsabilità degli imprenditori e un’altra della politica. Voglio essere propositivo. Affrontiamo i problemi cercando di risolverli, senza addossarci gli uni gli altri le responsabilità. Occorre offrire un sistema di regole che oggi non è sufficientemente certo per noi imprenditori".

Nives Concolino