Un albero di ficus consegnato alla scuola per non dimenticare Giovanni Falcone

Un evento in onore del magistrato antimafia Giovanni Falcone all’IC Ponte sul Marecchia, che ha coinvolto anche la sindaca Stefania Sabba e forze dell’ordine. È quello organizzato il 24 novembre scorso, per ricordare il magistrato che perse la vita in un attentato mafioso il 23 maggio del 1992, nella strada che porta da Capaci a Palermo, dove oggi è stato costruito un monumento in ricordo di tutte le vittime coinvolte. Alla scuola Pazzini di Verucchio è stato consegnato l’albero di Ficus Macrophylla Columnaris Magnolioides, una pianta dalle radici aeree, che viene chiamata oggi l’Albero di Falcone, perché si trova davanti alla casa del magistrato.

La pianta è stata consegnata alla scuola per non dimenticare l’operato del magistrato siciliano e i valori della lotta antimafia. Presenti all’evento la dirigente scolastica, la prima cittadina e i carabinieri forestali.

Durante la giornata i militari ci hanno spiegato le funzioni degli alberi per la produzione di ossigeno e per regolare la temperatura. La nostra classe per partecipare attivamente a questo progetto ha realizzato un cartellone che unisce sostenibilità e legalità.

Sofia Giubaldo

Laura Paolini

Classe II D