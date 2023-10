Un albero per la salute all’ombra dell’ospedale

‘Un albero per la salute’ all’ospedale Infermi di Rimini. Ieri in contemporanea con altri trenta ospedali in Italia, anche all’Infermi si è tenuta la breve cerimonia del progetto che mira a sensibilizzare i cittadini sull’interazione fra la tutela della salute delle persone e quella dell’ecosistema ambientale. Il progetto è nato dalla collaborazione tra l’Arma dei carabinieri e la Fadoi, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti.

L’idea alla base della campagna riconosce come lo stato di salute degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente sia legato tra loro. L’essere sani dipende dall’ambiente circostante e dall’interazione che si ha con questo. Dunque serve la consapevolezza dei problemi ambientali sempre più pressanti per la società e per il mondo. Con questo spirito nasce la collaborazione e la condivisione trasversale tra l’Arma dei Carabinieri e la Fadoi, finalizzate alla risoluzione delle delicate problematiche legate ai cambiamenti climatici e al loro impatto sulla salute delle persone. Ieri nella zona verde esterna all’Infermi è stato piantato un albero, simbolo della campagna. Erano presenti, tra gli altri, la direttrice del presidio riminese, Francesca Raggi, e l’assessore all’Ambiente del Comune, Anna Montini. L’albero messo a dimora è stato donato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, in collaborazione con la Fadoi.

Era presente il reparto Carabinieri Biodiversità come accaduto in altri 28 ospedali d’Italia, in contemporanea. L’iniziativa vede la collaborazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Ogni pianta facente parte del progetto potrà essere geolocalizzata e sarà possibile seguirne la crescita, monitorando in tempo reale anche il risparmio di anidride carbonica.