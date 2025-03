Un algoritmo per combattere le alluvioni

La prima edizione del premio di laurea Duccio Forlani, organizzato dall’Università di San Marino in collaborazione con lo studio di ingegneria e geologia Sgai di Morciano, è stata vinta dal 26enne Luca Censoni, che ha messo a punto una "metodologia automatica attraverso la quale è stata individuata l’area ottimale in cui collocare un argine capace, in futuro, di abbattere il rischio di alluvionamenti e inondazioni" per alcune aree ed edifici colpiti in passato vicino al corso d’acqua Rio Gessi, a Lo Stradone, frazione di Santarcangelo.

"Si tratta di un lavoro sulla mitigazione del rischio idrogeologico – ha sottolineato il docente Filippo Forlani, amministratore delegato dello studio Sgai e figlio del geologo al quale è dedicato il concorso – E’ stato sviluppato un algoritmo che individua il punto più adatto per ospitare una cassa di espansione in linea, cioè un bacino nel quale l’acqua, in caso di forti piogge, viene parzialmente trattenuta e rilasciata lentamente per non comportare o mitigare disagi più a valle".

Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria di accademici.