Un altro albero crolla durante i lavori: "Le radici erano poco ancorate al suolo"

Crolla un altro pino, e anche in questa occasione c’erano dei lavori in corso come accaduto a metà febbraio in viale dei Mille. Ieri mattina dopo le 9, in viale Catullo gli operai si stavano apprestando a intervenire sul tratto di viale prospiciente la pianta, quando, appena rimosso l’asfalto, l’albero è crollato a terra. Il tronco ha occupato l’intera sezione stradale arrivando con la chioma ad adagiarsi sul muro dall’altra parte della strada, che divide la carreggiata dalla massicciata ferroviaria. L’albero non è tuttavia arrivato con i propri rami sopra la massicciata, cosa che avrebbe potuto creare ben altre conseguenze con un coinvolgimento del traffico ferroviario e conseguenti rallentamenti.

Non si è fatto male nessuno, e non ci sono auto danneggiate anche perché in questo periodo lungo viale Catullo sono in corso lavori stradali per il miglioramento dell’asse stradale, cosa che ha imposto di togliere temporaneamente, al passaggio del cantiere, i posteggi. Non c’erano auto in transito, altro elemento che ha evitato feriti o danneggiamenti. Subito dopo il crollo, sono intervenuti sul posto gli operai di Geat, avviando le operazioni di rimozione dell’albero per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. L’amministrazione comunale ha chiuso immediatamente la strada che è poi stata riaperta solo la termine delle operazioni di taglio dell’albero. Viale Catullo è stato riaperto al traffico poco prima delle 13.

Erano presenti anche gli agronomi di Geat, che hanno effettuato un primo sopralluogo per accertare le cause del cedimento. Il pino "godeva di buona salute". A dirlo è l’amministrazione comunale rilevando che la pianta era stata censita dagli addetti di Geat "e non era stato oggetto di ulteriori prescrizioni riguardanti la stabilità". Perché allora è caduto al suolo in pochi secondi? A dare una risposta sono gli stessi esperti chiamati in causa da Geat. "L’apparato radicale si è rivelato particolarmente ridotto e poggiante su un substrato sabbioso, privo di terra compatta". Dunque se in superficie tutto appariva in buono stato, sotto terra la situazione era ben diversa. L’apparato radicale dei pini resta un problema, vista anche la mole di lavori stradali subiti dalle piante nell’arco di svariati decenni.

"In sostanza – spiegano dal municipio –, l’albero era scarsamente ancorato al suolo. Per questo motivo, non appena è stata rimossa una porzione superficiale di asfalto durante i lavori di rifacimento del marciapiede, il pino è crollato improvvisamente". Esattamente come accaduto in viale dei Mille, dove il crollo del pino ha portato con sé altri tagli perché gli apparati radicali di un filare di piante sono connessi tra di loro, "gli agronomi hanno già avviato un’ispezione approfondita su tutti gli altri pini presenti lungo viale Catullo, dove proseguono gli interventi di riqualificazione dei marciapiedi, al fine di garantire la sicurezza dell’area". Non è dunque escluso che vi possano essere altre sorprese, oppure proprio per evitarle che si ricorra ad altri tagli di alberi per scongiurare cedimenti improvvisi. Il crollo di ieri mattina pone ancora una volta il tema delle alberature datate, soprattutto pini, e del monitoraggio che sta facendo il Comune con i relativi abbattimenti in atto dall’autunno scorso. Oltre alle centinaia di piante che in municipio erano certi di dover abbattere perché a rischio dopo i controlli, rimane il punto interrogativo su quanti siano i casi come quello di viale Catullo, dove per gli addetti la pianta non poneva rischi particolari.

Andrea Oliva