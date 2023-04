Un altro big entra nell’Arena Fabri Fibra in concerto ad agosto

Dopo il successo dello scorso anno, segnato dal ritorno discografico con l’album Caos (certificato doppio Platino) e il successivo tour, Fabri Fibra è pronto per tornare sul palco per un tour che prenderà il via il prossimo 11 giugno da Campobasso. E che farà tappa anche a Cattolica. Il concerto è previsto per il 6 agosto all’Arena della Regina, che quest’anno ospiterà diversi big della musica nazionale e internazionale. Durante questi live, Fabri Fibra e il suo fidato dj Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta che da una parte non lascerà fuori i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper italiano (Applausi per Fibra, Pamplona e Tranne te) e dall’altra accoglieranno i brani che hanno segnato l’ultimo anno dell’artista, brani come Propaganda, Stelle e Caos. I biglietti per il concerto di Cattolica saranno in vendita da oggi su Ticketone.