Un alt(r)o Everest sul palcoscenico Tra i crepacci della solitudine

Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi tornano all’Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna con Un alt(r)o Everest, loro nuovo spettacolo che chiude la stagione teatrale 20222023. L’appuntamento coi due attori, "arrampicatori della domenica" appassionati di montagna, è per sabato 15 alle 21. Come anticipa Fabris della compagnia teatrale Atir con la quale gestisce il Teatro Ringhiera di Milano, la storia ruota su Jim Davidson e Mike Price, due amici che in un’unica cordata decidono di scalare il Monte Rainier nello stato di Washington (Stati Uniti). E’ il sogno di una vita, ma quella scalata non sarà solo la conquista di una vetta, sarà un punto di non ritorno.

Si parte da una storia reale?

"Un alt(r)o Everest è una storia vera, accaduta nel 1992. Partendo dal libro ’Il cerchio bianco’, non più edito, abbiamo riscritto il testo per proporlo in teatro. Ci permette di raccontare il rapporto che abbiamo con le persone che non ci sono più, mentre la relazione continua silenziosa e diversa. La storia ha tutte le caratteristiche di un film di suspense con l’impresa, l’incidente, una struttura drammaturgica complessa con una scenografie minimal: due sedie magiche". All’origine la passione per la montagna?

"Tutto è cominciato dieci anni fa, quanto io e Jacopo abbiamo fatto il primo dei nostri spettacoli a tema legati alla montagna, (S)legati , già presentato a Morciano e che abbiamo proposto pure nel suo teatro naturale, in tournée a piedi nei rifugi per una quindicina di giorni. Da lì la montagna si è accorta di noi che andavamo a raccontare la sua storia sul posto e ci ha letteralmente adottati. Abbiamo cominciato a lavorare tantissimo nei luoghi che appartengono alla montagna, ma anche in quelli a cui la montagna appartiene, quindi i rifugi, festival della montagna e altro".

Un successo che vi porta al debutto di un terzo lavoro?

"Il fenomeno ha assunto proporzioni tali che abbiamo deciso di fare questo secondo spettacolo su Jim e Mike, mentre il 22 aprile a Milano debutteremo con il terzo, Anche i sogni impossibili, sull’alpinista vivente Fausto De Stefani (il secondo italiano dopo Reinhold Messner). All’inizio non avevamo idea di quello che racchiude la montagna, poi abbiamo scoperto che ha molti punti in comune col teatro".

Cosa li accomuna?

"Sono due luoghi di storia, templi di relazione, basta pensare che nei sentieri ci si saluta, se lo si fa in città si passa per matti. E poi in montagna regna il silenzio, nel quale stanno bene e nascono le parole importanti. Qui si costruisce la comunità".

Quali sono le montagne preferite da lei e da Bicocchi?

"Per Jacopo gli Appennini, perché ci è cresciuto, mentre per me il Triangolo Lariano del Lago di Como, le Grigne".

Nives Concolino