Un altro ponte in arrivo Riccione riaccende la festa

Il ponte del 25 aprile riaccende la festa con quattro giorni densi di concerti, incontri, spettacoli ed eventi culturali. La kermesse in programma dal 22 al 25 vedrà sul palco Vinicio Capossela, Alessandro Bergonzoni e Carlo Greppi. Con loro l’attrice Alessia Canducci, gli artisti Inserire Floppino e Andrea Mantani, il Tassello Mancante, Musicantiere, nonchè l’associazione ‘Michele Pulici’ e l’Anpi. Oltre a porre l’accento sulla Festa della liberazione, il cartellone avrà un risvolto ambientale e culturale, celebrerà la Giornata della terra, nonché quella mondiale del libro e del diritto d’autore. A presentare il programma, ieri al Sac à Poche nel cuore del ‘salotto’, sono stati la sindaca Daniela Angelini assieme agli assessori alla Cultura, Sandra Villa, e all’Ambiente, Christian Andruccioli. Il ventaglio di manifestazioni coodinate da Simone Bruscia è infatti frutto di un lavoro sinergico tra assessorati. Si parte sabato 22 con la celebrazione della Giornata mondiale della Terra (Earth Day), che alle 21 in piazzale Ceccarini prevede l’‘Intervista a Alessandro Bergonzoni’, il noto attore, comico, cabarettista e drammaturgo sarà in conversazione con il giornalista e scrittore Oliviero La Stella su argomenti legati all’ambiente. Al termine del talk, l’attrice Alessia Canducci sarà voce narrante del messaggio di Monica Maimone – direttrice artistica di Festi Group – che per il centenario di Riccione comune autonomo ha presentato ‘Visioni di futuro’. Prenderà quindi corpo lo spettacolo ‘Segnali di futuro’, riflessioni sulla green city, performance di danza aerea con parole, immagini e suoni inseriti in una singolare coreografia.

La scena a cielo aperto di piazzale Ceccarini si aprirà con una grande sfera auto-illuminata, la Terra che lentamente si alza verso il cielo con la performer Valentina Ribaudo che danza sulla facciata del Palazzo del Turismo. In mattinata, al parco della Resistenza iniziative per le scuole primarie, incontro col professore Loris Bagli, alternato da fiabe e leggende sugli alberi con la Compagnia Teatrale Fratelli di Taglia. Spazio anche alla musica, il 23, Giornata del libro, è atteso il cantautore Vinicio Capossela, che alle 18 proporrà un concerto di canzoni che traggono ispirazione dalle parole dei libri. Lunedì 24 spazio allo storico Carlo Greppi che dialogherà su temi legati alla memoria e alla Liberazione, anticipando così le celebrazioni della Repubblica in ricordo della fine del nazifascismo. Martedì 25 il 78esimo anniversario della Liberazione sarà celebrato con corteo solenne, un concerto dedicato alle canzoni sulla guerra e uno spettacolo teatrale sulla quotidianità e follia durante gli anni della dittatura nazista: ‘Memorìa. Il silenzioso urlo dell’umanità ai tempi del Terzo Reich’, a cura de Il Tassello Mancante, si terrà alle 21nella sala Granturismo (ingresso libero).

Nives Concolino