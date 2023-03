Un ambulatorio per salvare il pronto soccorso dal collasso

Il 40 per cento degli accessi al pronto soccorso di Riccione è dovuto a codici bianchi e verdi, per limitarli dal weekend pasquale al Ceccarini verrà potenziato l’ambulatorio territoriale. Rimarrà aperto sabato e domenica per dodici ore, dalle 8 alle 20, e sarà collegato col triage del pronto soccorso in base a un accordo stipulato con la continuità assistenziale. Si darà così una risposta tempestiva in particolare ai codici bianchi. A occuparsene sarà un medico per un unico turno o due con turni di sei ore ciascuno. Stesso sistema all’Infermi di Rimini, dove gli ambulatori saranno due. Se ne è data notizia mercoledì sera al Palazzo del Turismo, durante il pubblico incontro su ‘Quale futuro per la sanità e per il nostro sistema territoriale?’. Al tavolo l’assessore regionale Raffaele Donini, il direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori con tutti i vertici dell’Ausl, nonché la sindaca di Riccione Daniela Angelini che ha organizzato l’incontro, e la vice di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli, entrambe alla presidenza del Distretto sud. Sull’ambulatorio territoriale, come rimarca Riccardo Varliero, direttore del dipartimento di cure primarie e medicina di comunità, sarà cura del medico comunicare al pronto soccorso se il paziente che sceglie l’ambulatorio avrà bisogno di ulteriori accertamenti. Per il resto il pronto soccorso resta sotto organico con sei medici e mezzo: di cui solo quattro in pianta stabile.

"Bisognerà stringere i denti ancora per un anno e mezzo-due" avvertono i dirigenti. Nel frattempo nel Distretto socio sanitario sud si annunciano interventi strutturali per 10milioni di euro, compreso la casa della salute di Riccione. "Il governo dia risposte subito – lancia l’appello Carradori, ammettendo i problemi –. Al pronto soccorso siamo tornati al livello di accesso del 2019, ma con una riduzione media del personale del 26 per cento. I medici da assumere non ci sono. Da quindici anni il Governo non basa la politica sanitaria sui bisogni della popolazione, ma sui quattrini che vuole spendere. Decine di colleghi di pronto soccorso fanno domanda per andare in medicina generale e oltretutto nel pubblico a differenza del privato non possiamo assumere specializzandi". "I problemi ci sono, ma siamo in Emilia Romagna e ce la faremo" incalza Donini che rivolto al governo sbotta: "Dateci i soldi spesi per il Covid, la pandemia è stata l’11 settembre della sanità italiana: un cataclisma di promozioni drammatiche, noi abbiamo retto". Avverte, tra gli applausi dei sindaci presenti: "Non possiamo attendere inermi o lisciando il pelo alle pulsioni popolari".

Nives Concolino