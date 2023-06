Berlusconi e Rimini, un amore lungo 70 anni. Le vacanze a Miramare e i concerti al Sombrero "Qui mi sento a casa"

Rimini, 13 giugno 2023 – Innamorato di Rimini e della Romagna. Silvio Berlusconi aveva un rapporto fortissimo, speciale con questa terra, e non l’ha mai nascosto. Le sue prime vacanze qui, con i genitori. "Avevo 16 anni. Cantavo nei locali e presentavo le orchestre", ricordò nostalgico il Cavaliere nell’agosto del 2006. Era arrivato a Rimini ospite del Meeting di Cl. Ma prima di ripartire per la Sardegna, Berlusconi aveva fatto una visita a sorpresa a Miramare. Un bagno di folla. Un tuffo nei ricordi di quando, giovanissimo, frequentava la Riviera, "una terra dove mi sento a casa".

Servirebbe un libro, per raccontare l’amore del Cavaliere per la Riviera. E Miramare meriterebbe un capitolo tutto suo. Perché per Berlusconi era stato il luogo delle vacanze spensierate, delle serate passate a cantare nei locali, spesso insieme all’inseparabile Fedele Confalonieri. Anche nel luglio 2004, dopo l’incontro a Gabicce con il cancelliere tedesco Schroeder, decise di concedersi una visita lampo tra Rivazzurra e Miramare, per rivedere i luoghi della sua giovinezza: "Qui c’era un albergo, qui c’era un locale...", indicava Berlusconi ai suoi durante la passeggiata a sorpresa per i viali. Anche allora fu un bagno di folla, accompagnato da qualche fischio e da un alterco con due donne, che fecero arrabbiare parecchio Berlusconi e poi spinsero Maurizio Ermeti, all’epoca presidente degli albergatori, a porgere le scuse a nome di tutta Rimini.

La storia del Cavaliere in Riviera comincia negli anni ‘50. Viene in vacanza con la famiglia, si esibisce come cantante in vari locali tra Rimini e Riccione: L’Arlecchino, la Locanda del Lupo, l’Embassy, il Sombrero (poi diventato Caffè delle rose). Sono anni memorabili per Berlusconi, che non dimenticherà più e ricorderà spesso nelle sue interviste. A Rimini è venuto tante volte. Da imprenditore e poi, naturalmente, nelle vesti di leader di Forza Italia e di premier. Al Meeting è stato ospite da presidente del consiglio in tre edizioni: nel 2000, nel 2002 e nel 2006. In quest’ultima occasione, Berlusconi raccontò che proprio don Luigi Giussani (fondatore di Cl) ebbe un ruolo cruciale nella sua decisione di entrare in politica. I fedelissimi di Forza Italia ricordano ancora come ieri il bagno di folla per Berlusconi nel 2000.

Un amore, quello del Cavaliere per la Riviera, spesso ricambiato. Ma non sono mancate, negli anni, le contestazioni e le manifestazioni di protesta contro di lui. E pure alcuni scherzi di cattivo gusto. Come la finta tomba di Berlusconi (siamo nell’aprile 2005), che era spuntata in via Berlinguer a Riccione. Appresa la notizia della lapide, il Cavaliere si fece una bella risata...