Un angolo di Paradiso al Nettuno: terrazza intitolata a Gianni Fabbri: "Sognava di gestire questo locale"

Gianni Fabbri era un visionario e un sognatore. Uno dei suoi sogni era quello di prendere in gestione la storica rotonda del Nettuno. "Più volte io e Gianni abbiamo provato a convincere gli allora titolari del Nettuno. Gianni aveva capito che il futuro della movida era la spiaggia e quello per lui era il posto ideale", rivela Giulio Turchini, braccio destro del patron del Paradiso, venuto a mancare nel 2004. Fabbri non riuscì in quell’impresa, ma da sabato c’è il suo nome e un piccolo ’pezzo’ di Paradiso al Nettuno.

La terrazza del Nettuno è stata intitolata a Gianni Fabbri, con una piccola cerimonia a cui hanno preso parte il sindaco Jamil Sadegholvaad, alcuni amici e collaboratori di Fabbri tra cui Turchini (che fu direttore al Paradiso), ’Pucci’ Cappelli e altri. L’intitolazione è stata voluta dai deejay del gruppo Paradiso reloaded.

"È dal 2019 che facciamo serate in ricordo del Paradiso, da due anni sognavamo questo momento – dice Paolo Nhe (vero nome Paolo Gabriele) che ha coinvolto altri deejay, tra loro Gippo, Maurizo Nari, Stefano Gambarelli – Il Paradiso non c’è più, ma chi l’ha vissuto non lo dimenticherà mai. La terrazza del Nettuno diventerà ora un luogo dove ascoltare musica insieme e ricordare quelle notti memorabili al Paradiso e Gianni Fabbri, che ha fatto la storia di Rimini e del mondo della notte".