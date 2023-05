"Un anno d’attesa per fare una visita oculistica"

Un anno di attesa per una visita oculistica. A rivelarlo è l’ex consigliere comunale Mario Erbetta, commissario di Forza Italia a Rimini, che ha deciso di rendere pubblica l’odissea di un riminese. L’uomo racconta di aver prenotato, il 24 giugno scorso, una visita oculistica: "Mi hanno dato l’appuntamento per il 23 marzo del 2023. A pochi giorni dalla visita, ho ricevuto un messaggio che mi informava dell’assenza del medico e spostava così l’appuntamento al 13 aprile". Finita qui? No, perché "il 12 aprile ricevo una telefonata con cui mi veniva comunicata di nuovo l’assenza del medico". Conclusione: "La visita è stata eseguita il 2 maggio, il dottore mi ha consigliato di programmare fin da subito un’altra visita ocuilistica di controllo fra 8 mesi, per monitorare la patologia in corso. Quando ho prenotato tramite Cuptel mi è stato dato l’appuntamento per il 29 aprile 2024, all’ospedale di Santarcangelo, perché prima non c’erano altre date disponibili". Secondo Erbetta questo caso non sarebbe affatto un’eccezione, ma "il dramma quotidiano di tanti riminesi".