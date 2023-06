Un anno e mezzo per l’approvazione "Avanti nonostante le incertezze"

Dopo quasi due anni di incontri con categorie economiche e associazioni parte ufficialmente, con l’illustrazione delle linee guida ieri mattina in commissione, il nuovo piano dell’arenile del Comune di Rimini. Che procede nonostante sullo sfondo incomba l’incognita delle concessioni da riassegnare. "Mancano ancora i decreti attuativi del governo (al decreto concorrenza, ndr) sulla stesura dei quali contiamo gli enti locali vengano coinvolti, ma noi procediamo per la nostra parte", spiega l’assessore al Demanio Roberta Frisoni. Tempi previsti? "Concludere l’iter entro il 2024". Poco più di un anno e mezzo per disegnare la spiaggia del futuro. Questi gli step indicati dalla Frisoni: dopo l’estate primo passaggio in giunta. Poi avvio delle osservazioni formali al piano, che potrà presentare qualunque cittadino, o associazione. Poi discussione in consiglio comunale, con le controdeduzioni. Dopo l’adozione scatterà il cosiddetto ’periodo di salvaguardia’. A seguire gli obbligatori pareri degli enti sovraordinati, Provincia e Regione. Il cerchio si chiuderà con il ritorno in consiglio comunale, per l’approvazione definitiva. "La scadenza delle concessioni, dopo la sentenza del Consiglio di Stato dell’ottobre 2021 – chiosa l’assessore – confermata di nuovo recentemente dalla Corte di Giustizia Europea ha ribadito che i princìpi guida vanno rispettati da Regioni e Comuni anche in assenza di una normativa nazionale".