Un annullo speciale per il Premio Emma Rossi

Poste San Marino Divisione filatelica e numismatica ha realizzato un annullo celebrativo per il Premio internazionale Emma Rossi, promosso in occasione del 20esimo anniversario dalla scomparsa della pedagogista, politica e intellettuale di San Marino. L’annullo raffigura una giovane donna per richiamare il tema ‘Donne che cambiano il mondo’. Con questo Premio, che gode del patrocinio della segreteria di Stato per la Cultura, l’associazione intende riconoscere, promuovere e sostenere donne che si siano distinte per la difesa dei diritti umani, la promozione della pace e della solidarietà, il contrasto alla violenza di genere e ogni forma di discriminazione e ancora l’azione rivolta a organizzare percorsi di democrazia e di sviluppo delle comunità, l’impegno a promuovere l’istruzione femminile e il diritto al lavoro per le donne, la protezione della salute delle donne e infine la promozione dell’equilibrio ecologico e della difesa dell’ambiente.