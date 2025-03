Un aperitivo per non dimenticare Francy

Un aperitivo per ricordare Francesca Conti. L’hanno chiamato così, ‘AperiFrancy’ e si svolgerà domani alle 18 al Pastrocchio di Riccione, locale in via Cortemaggiore. Francesca è una delle vittime della tragedia del 7 ottobre 2022, quando morirono nello scontro sull’autostrada A4 cinque ragazzi di Cuore21, l’ex sindaco Massimo Pironi e l’educatrice Romina Bannini. Francesca, Francy per chi la conosceva, ce l’aveva fatta. Aveva percorso la strada verso la propria autonomia lavorando sodo al Pastrocchio. Anche quest’anno è stati organizzato un aperitivo in suo ricordo. I tanti amici e conoscenti di Francesca e della sua famiglia, potranno ritrovarsi ancora una volta per ricordarla senza farsi mancare quell’allegria contagiosa che Francesca metteva in tutto quello che faceva. Sarà un appuntamento importante, anche perché il ricavato andrà a sostenere le attività e i progetti di Cuore21 e Centro21. L’aperitivo, che da quest’anno è stato rinominato ‘AperiFrancy’ non poteva che tenersi al Pastrocchio. All’interno del locale riccionese il personale ha tappezzato le pareti con le foto dell’amica e collega a dimostrazione di quanto lo staff le fosse affezionato dopo quei mesi passati a lavorare.

Gli organizzatori, sottolinea Letizia Ferri segreteria provinciale UIL Fpl, ora chiedono alla città di essere presente per ricordare un angelo e aiutare al medesimo tempo tutti i bambini e i ragazzi che sono seguiti da Cuore 21.