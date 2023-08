Un appartamento per i disabili

Il Comune di Riccione viene in possesso di un bene immobile confiscato alla criminalità. Si tratta di un appartamento con auto rimessa in viale Brumate. Per il futuro utilizzo dell’appartamento c’è già un progetto che vede il Comune candidato al bando regionale. L’alloggio potrà dunque rientrare nel progetto nazionale ‘Verso il dopo di noi’ che pone attenzione all’assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno della famiglia. Il progetto nasce dalla legge 112 del 2016 che ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento specifiche tutele per le persone con gravi disabilità quando viene meno la famiglia.