Un apprendista macellaio per azienda alimentare

Attività di alimentari di Saludecio cerca una apprendista macellaioa. La persona si dovrà occupare di taglio, disosso e lavorazione carni, attenendosi alle procedure Hccp. Il candidato (o la candidata) sarà adibito anche al servizio di vendita al banco. Completano il profilo una buona dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro come coltelli e affettatrici, proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, orientamento al cliente, massima serietà, flessibilità. Il contratto di assunzione sarà di apprendistato. L’orario sarà a tempo pieno dal lunedì al sabato, con due mezze giornate infrasettimanali di riposo. Scadenza dell’offerta: 8 aprile 2023. Per proporsi, entrare sul portale lavoroperte.regione.emilia-romagna.it con lo Spid e cliccare sul pulsante "invia candidatura" in corrispondenza dell’inserzione.