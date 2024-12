Un Attico per i concerti al teatro degli Atti

Il teatro degli Atti di Rimini si trasforma in un vero e proprio salotto artistico con ’Attico. Club temporaneo’. Dall’11 al 23 dicembre, nel temporary club verranno proposti spettacoli, concerti, laboratori e confronti; con una finestra che guarda verso la città, invitandola all’incontro e alla festa. "L’Attico è una sfida e una responsabilità – commenta il Collettivo l’Attico –. L’arte cambia il mondo, così come trasformare il teatro, cuore del centro storico in club temporaneo. L’Attico è scoprirsi a vicenda, immaginare l’arte e per osmosi diventare città, gente, sogno, sfidando il brutto del mondo".

Le danze si aprono mercoledì 11 alle 18 con il ’Welcome party’, insieme a tutti gli artisti coinvolti nel progetto, con dj set e open mic. L’appuntamento, oltre ad essere gratuito, apre le porte di uno spazio che sarà disponibile ogni giorno dalle 18 con servizio di bar. Il giorno dopo, giovedì 12 (ore 18), la vera protagonista è la gioia di far musica con il laboratorio di Circlesingign, una pratica che aiuta a portare alla luce il proprio mondo interiore sviluppando la creatività. Si intitola ’Una stanza per tutte’, la serata di venerdì 13 dalle 19. Si parte con ’Rocket girls. Storie di ragazze che hanno alzato la voce’, una conversazione tra Laura Gramuglia e Sara Jane Ghiotti. A seguire Elisa Genghini presenterà il suo nuovo album ’La pazza nella soffitta’. Al termine dell’esibizione il dj set ’Rocket girls on vinyl’.

Sabato 14 alle 21 il weekend inizia con il concerto spettacolo ’Tra le viole’, a cura di Risuona Rimini. Un modo per riflettere, attraverso lo sguardo adolescenziale, sulla dipendenza affettiva che porta all’annullamento di sé. Un’altra giornata all’insegna della musica con il concerto ’Lasa andè’, a cura di Annalisa Teodorani e Chiara Raggi, in programma domenica 15 alle 17. Una piccola pausa e martedì dalle 21 si torna all’Attico con l’esibizione dei musicisti Daniele Maggioli e Giacomo Toni in ’Nuova luna piena’. Mercoledì 18 (ore 17) tornano i laboratori con ’Doppiaggio per passione’ di Licia Milano, mentre venerdì 20 alle 21 il quartetto ’Noriplay’, con la voce di Sara Jane Ghiotti, sarà protagonista con ’Mattino e sera’. Sabato 21 alle 21, la chitarra e la voce di Massimo Marches (nella foto) infuocheranno in teatro con live session ’Im-presa diretta’. Spazio ai libri con la presentazione di ’La Rimini del rock and roll. Gli anni dell’ottimismo’ di Oreste Ruggeri, in scena domenica 22 alle 17.30. A seguire i Molleggiati in concerto per raccontare in musica Adriano Celentano. Gran finale lunedì 23 alle 18 con ’Azvidèm party’, l’aperitivo più lungo del mondo, accompagnato dal dj set di Cardelli Bros.

Federico Tommasini