"Un atto d’amore per la mia Riccione"

"Riccione, ti voglio bene". S’intitola così l’ultima libro di Giuseppe Lo Magro, già presidente di Famija Arciunesa, scrittore e cultore del dialetto e della storia locale. Edito da La Piazza, in un centinaio di pagine, corredate da decine di foto, come un Bignami fa la sintesi delle sue pubblicazioni (libri, manifesti, copioni teatrali, calendari e riviste), dedicate alla sua amata città. Ne racconta la storia, il dialetto, i personaggi, lo sport e la quotidianità, facendo tesoro anche delle pubblicazioni di altri autori che rischiavano di rimanere nel cassetto. Suona come una dichiarazione d’amore a Riccione, quanto l’autore scrive nella presentazione, passando in rassegna tutti i gioielli della Perla, dai suoi cinque sei chilometri di costa ai parchi acquatici, dagli impianti sportivi alle molteplici strutture congressuali, termali, viarie e ricettive, fino alle discoteche e tant’altro. "Avere questo ‘bendidio’ sotto gli occhi tutti i giorni però ci rende ciechi _ osserva _ , lo diamo per scontato e, solo se ce lo dicono gli altri, ci rendiamo conto di vivere in un’oasi felice. In venticinque anni di gare di nuoto master ho girato l’Italia e conosciuto altri atleti. Quando venivano a sapere che ero di Riccione sgranavano gli occhi ed esclamavano: cavolo di Riccione! E non nascondevano una punta d’invidia".

Da qui il suo appello a volere bene alla città, cosa che assicura: "Si può fare in tante maniere, partecipando alla vita politica locale, impegnandosi nel sociale, nella solidarietà, nello sport, oppure scrivendo dei suoi luoghi, della sua storia e dei personaggi". Parte così la sequenza della sua produzione, quasi tutta edita da Famija Arciunesa, a cominciare dal volume Il Don, Il Conte e il Giardiniere, vita, morte e miracoli di Carlo Tonini, dei Giacinto Martinelli e di Giuseppe Angelini, pionieri del turismo riccionese. Quindi lo scorrere del tempo nei decenni, lo sviluppo urbanistico e il boom del turismo. Il libro è disponibile in tutte le librerie riccionesi.

Nives Concolino