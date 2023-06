Un autista e un bigliettaio per i trenini dei turisti

Una società di Rimini che gestisce trenini turistici è alla ricerca di personale per la stagione estiva, per un periodo di tre mesi (da metà giugno a metà settembre). Per la guida dei mezzi serve un autista in possesso della patente DE e che abbia già maturato esperienza nella stessa mansione. L’orario di lavoro previsto è dalle 16 alle 20. Sempre per lo stesso periodo stagionale, ma con orario diverso (dalle 20.30 alle 23.30), si seleziona una persona da adibire alla biglietteria dei trenini, con sede di lavoro a Riccione. Non si offre alloggio.

Entrambi gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi, così come previsto dalle leggi vigenti (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006) e sono stati pubblicati dal Centro per l’impiego di Riccione nella sezione ‘Offerte di lavoro stagionale’ del portale ‘Lavoro per te’. Per candidarsi, contattare Giemme Sas di Mauro Zena, viale Oliveti 20, Rimini, telefono 335.254067 oppure inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail [email protected]