Un autodromo da 320 milioni . È l’indotto generato sul territorio

Un circuito da 320 milioni di euro. È la ricaduta in termini economici prodotta dagli eventi che sono stati ospitati dal Misano world circuit nel corso dei 290 giorni di attività durante il 2024. Ieri mattina in circuito Stefano Bonini di Trademark Italia ha presentato lo studio ‘Effetto MWC 2024’, il cui scopo è quello di misurare la ricaduta economica sul territorio generata dal Misano World Circuit, prendendo in esame le manifestazioni sportive nel 2024, ed anche gli eventi motoristici aziendali e commerciali che si sono svolti negli spazi dell’autodromo.

Gli eventi hanno generato un numero di presenze turistiche in aumento, con pernottamenti superiori a un milione e 285mila, considerando gli addetti ai lavori, operatori del settore, clientela commerciale, spettatori e accompagnatori. Il 90% delle presenze è stato assorbito dalle strutture ricettive della provincia di Rimini. Con questi risultati il Misano world circuit sta diventando molto più di un semplice circuito per il territorio. Infatti, in termini di prodotto interno lordo, quello attivato dal circuito sull’intera area è pari al 3,3 per cento del Pil complessivo della provincia di Rimini, che ammonta a 9,7 miliardi di euro.

Risultati che il Gruppo Financo, titolare del Misano World circuit, intende consolidare e migliorare anche attraverso gli investimenti. "Questo processo proseguirà anche nel 2025 – spiega il direttore del circuito, Andrea Albani –con il completamento della Terrazza Riviera per rendere sempre più funzionale la nuova Pit Building. Continueranno i lavori per la realizzazione della barriera fonoassorbente posizionata nella curva del Tramonto, che consente di mitigare l’impatto sonoro dell’attività prodotta. Giungerà a conclusione il paddock 4, un’area di 10mila metri quadrati che amplia gli spazi per i team e le manifestazioni, aprendo una nuova connessione con il lato monte del circuito. Anche gli spazi della Mwc Square vedranno un ulteriore arricchimento con la sede che ospiterà la Fondazione Its. Una crescita continua sempre orientata alla sostenibilità". Presenti ieri in circuito anche l’assessore regionale al Turismo, Roberta Frisoni, la consigliera regionale del Pd, Alice Parma e gli assessori del Comune di Misano, Filippo Valentini e Marco Dominici, e Rossano Fabbri, segretario di stato allo sport per la Repubblica di San Marino. In mattinata si è tenuta anche la presentazione del Team Sic58 corse, con la presenza di Paolo Simoncelli. La squadra correrà il prossimo campionato nelle classi Moto3 con Luca Lunetta e il nuovo arrivo Stefano Nepa, mentre in MotoE porterà in pista Tommas Occhi e Raffaele Fusco.

Andrea Oliva