Un autunno di eventi sportivi per Riccione. Migliaia di atleti occuperanno gli alberghi

Tanto sport per riempire impianti e alberghi. Parte l’autunno e l’amministrazione intende allungare la stagione con gli eventi sportivi. Ce n’è per tutti i gusti e soprattutto si tratta di migliaia di presenze nei mesi in cui la città tende a spegnersi in attesa del Natale. Da domani a domenica il tratto di mare della zona Marano ospiterà il Campionato italiano di salvamento mentre il primo fine settimana di ottobre, sabato 4 e domenica 5, al pattinodromo arriveranno gli atleti di hockey in line per il Trofeo Saraghina Junior. Sempre domenica 5 ottobre al Palazzo del Turismo andrà in scena ‘Sport Awards’, la festa dedicata a tutti gli sportivi organizzata da Polisportiva Riccione. Una piccola pausa e il 18 e 19 ottobre il Playhall ospiterà la Coppa Italia pole & aerial dance. Sono attesi oltre 300 atleti. Sempre al Playhall arriverà dal 23 al 26 ottobre Ikka Europe World Kenpo Karate. Negli stessi giorni lo stadio del nuoto ospiterà il Trofeo nazionale di nuoto Città di Riccione con la partecipazione di 700 atleti. Dall’acqua alla strada. Il 26 ottobre torna per la 42esima volta la Classica d’autunno organizzata dall’associazione Riccione Podismo. Sono attesi 500 atleti. Pochi giorni più tardi, le arti marziali saranno protagoniste al Playhall con il Green camp new generation di judo che vede iscritti 500 giovani atleti. Dal 7 al 9 novembre il Campionato nazionale di judo Csen porterà 1.200 atleti. L’autunno proseguirà con arcieri, freccette e nuotatori per svariate migliaia di iscritti, pronti ad arrivare a Riccione.