Un bando da un milione di euro per accogliere i richiedenti asilo

Un bando pubblico da oltre un milione di euro per accogliere 24 migranti richiedenti asilo a Riccione. Il Comune fin dal 2017 fa parte del programma di accoglienza gestito in prima battuta dal ministero. Si chiama progetto Sai (Servizi di accoglienza e integrazione), autorizzato grazie alla compartecipazione al fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, come stabilito dall’ultimo decreto ministeriale dell’ottobre scorso. Il bando che ne è nato prevede una base d’asta di 959mila euro che sommando Iva e spese varie arriva a un milione e 40mila euro circa. Per una tale somma il Comune cerca un gestore che sia in grado di garantire il servizio di accoglienza ai migranti nel periodo che va da giugno di quest’anno alla fine del 2025, ovvero due anni e mezzo di contratto.

Tuttavia lo stesso Comune riccionese ha avviato un confronto con il ministro ritenendo non congruo l’investimento previsto dal ministero. Infatti secondo il municipio i 395mila euro annui previsti dal decreto ministeriale di ottobre non sarebbero sufficienti a far fronte alle incombenze richieste dall’esecuzione del servizio. Stando al piano finanziario preparato dallo stesso Comune, servirebbero almeno 491mila euro all’anno. Al momento non è dato sapere dove verranno accolti i richiedenti asilo, cosa che rientra nell’offerta che avanzeranno i potenziali soggetti attuatori del servizio.

Il bando prevede anche la possibilità di un ulteriore rinnovo per i succesivi tre anni sempre che venga poi riconfermato il finanziamento ministeriale.