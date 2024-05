Un bando per gestire lo stadio Nicoletti

Lo stadio Italo Nicoletti va a bando. Da tempo l’amministrazione era intenzionata ad affidare alla migliore proposta il futuro dello stadio. Ed ora che i lavori al nuovo campo in sintetico, alla pista di atletica e all’illuminazione stanno per completarsi, il tempo del bando è arrivato. Sono state approvate le linee di indirizzo per la concessione in gestione dello stadio centrale e delle sue pertinenze. L’affidamento comprende lo stadio centrale in erba sintetica con le tribune, tutte le infrastrutture logistiche e di servizio, ovvero spogliatoi, locali e uffici del sottotribuna. C’è anche il bar, l’antistadio in erba sintetica con spogliatoi ubicati nell’edificio palestra, l’antistadio in erba naturale, il campo da calcio a 5 non omologato, la viabilità d’accesso e i parcheggi interni. Ad attenere il bando c’è la Riccione United che ha atteso a lungo in inverno di poter giocare le partite di campionato in casa nello stadio, a causa dei ritardi nei lavori per il nuovo manto. "Noi parteciperemo e vediamo come andrà a finire - premette il presidente Pasquale Cassese -. Se dovessimo aggiudicarci lo stadio siamo pronti a rifare anche il campo esterno in sintetico". Il Comune ha messo un paletto: tra i requisiti che dovrà avere chi avrà la concessione dovrà esserci anche l’esperienza di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio nella gestione di impianti sportivi.

a. ol.