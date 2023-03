Un barista e un ’conista’ per la gelateria Slurp

Riccione, 2 posti

Il bar gelateria Slurp di Riccione cerca personale per il periodo che va dal 1° giugno al 31 agosto. Per la mansione di barista serve una persona con esperienza, l’orario è serale, dalle 19.00 alle ore ore 1.00. Per il banco gelati serve 1 conista, sempre con esperienza, con orario a turni alternati di sei ore e mezzo (pomeridiani o serali). Non si offre alloggio. Bar gelateria Slurp, via Gramsci 43, Riccione. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo mail [email protected] indicando la mansione a cui si è interessati.

Offerte pubblicate nella banca dati "lavoro stagionale" dal Centro impiego di Riccione, consultabile sul sito dell’Agenzia Regionale Lavoro al seguente indirizzo http:www.agenzialavoro.emr.itlavoro-stagionale-1.

La banca dati, che comprende tutte le località della Riviera Romagnola da Cattolica fino ai Lidi Ferraresi, offre l’opportunità di fare ricerche in base alla qualifica, al luogo di lavoro, all’età del candidato e alla possibilità o meno di avere un alloggio.