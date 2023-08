"Un bel viaggio" insieme gli Articolo 31: domani il concerto a ‘Deejay on stage’ Gli Articolo 31 arrivano in Riviera con il loro tour che registra il tutto esaurito. J-Ax e Dj Jad proporranno al pubblico di Riccione un viaggio tra le loro hit, in occasione della semifinale di Deejay on Stage. Una reunion per celebrare i 25 anni di carriera del duo.