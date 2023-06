Un bellissimo volo lungo 100 anni Mostra imperdibile

’Un volo lungo cento anni... a Rimini’. Nel centenario dell’Aeronautica Militare, in vista del’Air Show delle Frecce Tricolori nel fine settimana, è stata inaugurata ieri la mostra alla presenza dell’ex senatore Antonio Barboni. Nella sala Roma del Palazzo del Turismo tanti eventi dedicata all’Arma Azzurra. A partire dalla mostra tematica, con 14 pannelli illustrativi e cimeli in esposizione – sulla storia del volo dai primordi a oggi. Un percorso incentrato su Rimini e i suoi legami con l’Aeronautica Militare. In particolare, i gruppi di volo 23°, 102° e 83° che negli anni hanno operato sulla base di Miramare. Uno spazio speciale dedicato al 130° Pony Club – Frecce Tricolori, club gemellato con l’Arma riminese, che riunisce i fans locali della mitica Pan, la Pattuglia acrobatica nazionale. Adulti e ragazzi potranno anche provare l’ebbrezza del volo, grazie a un simulatore con esercizi di atterraggio, decollo e volo. Nei pomeriggi di oggi, domani e venerdì alle 18, previste tre conferenze incentrate sui temi della sicurezza del volo, dei droni e sui velivoli senza pilota, del soccorso aereo, tenute da ufficiali che vestono o hanno vestito, l’uniforme azzurra e che parleranno delle originali e autentiche esperienze vissute in prima persona. La mostra sarà aperta da martedì a sabato pomeriggio quando decollerà lo show delle Frecce Tricolori.