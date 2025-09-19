Un bistrot al Tondelli. Si cerca un gestore

Un nuovo locale in viale Ceccarini alta. Chiamatelo Bistrot Tondelli. Proprietario sarà il Comune, mentre per trovare il gestore sono aperte le candidature. Il locale farà parte del rinnovato Spazio Tondelli, ma non si pensi che a un semplice bar al servizio del teatro. "Il nuovo bistrot non sarà soltanto un servizio di ristoro collegato agli spettacoli – precisano dal municipio -, ma uno spazio accogliente e vitale aperto stabilmente alla città". In altri termini sarà un luogo di incontro che fornirà servizio di piccola ristorazione, aperto quotidianamente oltre a divenire uno spazio e un servizio in più a sostegno della programmazione artistica e culturale del teatro. Sarà un locale che richiamerà le atmosfere del Tondelli diventando un punto di riferimento per la città. Questo l’obiettivo dell’amministrazione. Non rimane che mettersi in fila per portarsi a casa il Bistrot. La consultazione è aperta a operatori economici, professionisti, soggetti del terzo settore e portatori di interessi collettivi e diffusi. Sarà Riccione Teatro a raccogliere contributi, proposte e manifestazioni di interesse fino al 18 ottobre. Quel giorno scadrà il termine dell’avviso pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione e nei giorni seguenti si sceglierà il gestore del locale.