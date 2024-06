"Un bisturi invisibile per i tumori". E’ il superlaser targato Lazzarini

Un fisico bestiale. Ovvero, un bellariese alla ribalta nazionale e internazionale nel settore della fisica, ricerca avanzata sui laser ultracorti. Applicata ai tumori. E’ Carlo Maria Lazzarini, 34 anni, laurea in Fisica a Pisa, scienziato del centro di ricerca Eli Beamlines di Praga, che ospita alcuni dei laser più potenti del mondo . Di recente la prestigiosa rivista specialistica Physics of Plasmas, dell’American Institute of Physics Publishing, ha pubblicato il risultato raggiunto da Lazzarini e il suo team di ricercatori, sulla creazione di un fascio di elettroni a un’energia record, mai prodotta prima al mondo. Già 4 anni fa la stampa nazionale si era occupata del loro brevetto di un progetto per sconfiggere i tumori basato su un innovativo raggio laser. Ora il progetto è passato nella sua fase realizzativa - i primi test su umani potrebbero avvenire nei prossim i anni, ma serviranno finanziamenti cospicui - consentendo i primi esperimenti in vivo su embrioni di zebrafish, secondo le normative europee, per lo studio dell’oncogenesi.

In cosa consiste la scoperta?

"Abbiamo creato in laboratorio un fascio di elettroni estremamente collimato, accelerati con un laser ultracorto a una energia mai raggiunta prima di 50 mega-elettrovolt. Non era mai stato possibile ottenere allo stesso tempo sia fasci ad alta energia che ad alta ripetizione,

parametri entrambi necessari per le applicazioni mediche".

Rispetto al prototipo di laser che avevate brevettato?

"Il passo in avanti è la concreta dimostrazione che è possibile creare fasci di elettroni che potranno essere usati come bisturi invisibili per la radioterapia e non solo. Parliamo di cura di tumori ai polmoni, alla prostata e al cervello. Il primo obiettivo ora è rendere i fasci utilizzabili per metastasi cerebrali. Siamo ancora in fase di test sperimentale e stiamo collaborando anche col Policlinico di Bari".

Altre possibili applicazioni?

"In campo aerospaziali sui satelliti, ad esempio".

Mario Gradara