"Un boom di richieste dopo il Covid"

Non si muove tra ombre e microspie come nei film, ma il lavoro di Alessandro Giuliani, titolare dell’agenzia Abax Investigazioni, è fatto comunque di discrezione, osservazione e intuito. Da anni Giuliani e il suo team si occupano di casi di infedeltà coniugale, seguendo con metodo e pazienza le tracce che portano alla verità.

Giuliani, partiamo dai casi recenti: ce n’è uno che ricorda in particolare?

"Ce ne sarebbero tanti, ma uno resta impresso. Abbiamo seguito per una settimana un uomo, convinti che si incontrasse con qualcuno. Ogni mattina controllavamo il Gps installato sul suo veicolo: vedevamo che alle cinque usciva di casa e si fermava sempre in un parcheggio isolato, lontano da tutto. Per giorni non abbiamo capito cosa facesse. Poi, dopo diverse alzatacce all’alba, lo abbiamo sorpreso: si vedeva con una donna proprio lì, sempre alla stessa ora. Due o tre mattine a settimana, con una precisione svizzera. Lui era un commerciante di frutta e verdura di Rimini, abituato a iniziare presto la giornata".

Chi sono le persone che si rivolgono a voi?

"Non esiste un identikit. Abbiamo avuto clienti di tutte le età: dai ventenni che sospettano il partner di tradirli, fino a signori di 85 anni che vogliono ancora sapere la verità sulla propria moglie. Le donne sono leggermente di più".

Negli ultimi anni le richieste sono aumentate?

"Dopo il Covid sì, c’è stato un vero e proprio boom. Le coppie chiuse in casa per mesi hanno tirato fuori tensioni rimaste nascoste per anni. Molte relazioni sono scoppiate, altre si sono complicate, e tanti hanno voluto sapere se dietro certi comportamenti c’era qualcun altro. Gli anni più intensi sono stati il 2021 e il 2022. Ora si è tornati su livelli più stabili, ma resta un flusso costante".

Quali segnali spingono a chiedere l’intervento?

"I classici: un improvviso interesse per il proprio aspetto, profumi nuovi, docce più frequenti del solito, orari di lavoro che si allungano misteriosamente. Poi c’è il cellulare, che è la vera spia del tradimento: quando una persona inizia a tenerlo sempre con sé, silenziato, senza mai lasciarlo incustodito, qualcosa di strano spesso c’è".

Come si svolge un’indagine tipo?

"Tutto parte dal primo contatto, quasi sempre online o telefonico. Poi fissiamo un incontro in ufficio, quello che chiamiamo audit: serve a capire la situazione e a impostare il lavoro. Se la persona da seguire ha abitudini precise, usiamo strumenti come il Gps, che è perfettamente legale per le agenzie autorizzate. Quando serve, integriamo con appostamenti, fotografie, riprese video o raccolta di testimonianze".