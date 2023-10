Un ’bosco sul mare’ per rilanciare viale Ennio

"L’idea è di ricreare una sorta di ’bosco sul mare’ con i due storici filari di platani di viale Ennio, con soluzioni di illuminotecnica d’avanguardia e aiuole interne per ogni albero, sulla scia del progetto di Vittorio Belli che a inizio Novecento, richiamandosi alla cultura classica, intitolò le strade di Igea Marina ad autori latini". Il sindaco Filippo Giorgetti invita la cittadinanza all’incontro di oggi pomeriggio alle 17,30 al centro culturale intitolato allo stesso Belli, in via Italico. Dove sarà presentato - secondo incontro previsto il 9 novembre - il progetto di riqualificazione del cuore di Igea. "Un’immagine turistica e un appeal rinnovati, in cui dialoghino la passeggiata sul lungomare e i viali interni a vocazione commerciale. A questa vision è sotteso il profondo intervento di rigenerazione urbana ai nastri di partenza in viale Ennio", aggiunge l’amministrazione. Il sindaco annuncia, per il viale asse strategico commerciale e accesso nobile che collega il centro di Igea Marina al lungomare, nelle prossime settimane "un’opera di riqualificazione a 360 gradi dell’intero tratto a mare della ferrovia, che consegnerà alla zona nuove pavimentazioni, un rinnovato progetto delle aree verdi, nuovi arredi e punti luce". Un investimento complessivo di oltre 800.000 euro, dei quali 200.000 dalla Regione (fine lavori prevista entro l’estaste). "Un tassello importante in quel percorso di radicale rinnovamento di questa zona nevralgica di Igea Marina – aggiunge Giorgetti – in cui rientra l’intervento completato in piazza Merini e a cui daremo continuità con il nuovo lungomare della zona Sud: il cui primo stralcio è in fase di presentazione alla Regione per il bando sui waterfront". "E domani (oggi, ndr) presenteremo anchel’evoluzione del progetto lungomare, primo tratto tra viale Ennio e portocanale". Quella di viale Ennio sarà un’opera di rigenerazione incentrata su un concept fortemente identitario a cominciare dalla partizione delle alberature presenti, con richiami e soluzioni estetiche ispirati a quella cultura classica tanto cara al ‘padre’ di Igea Marina, Vittorio Belli. Il progetto prevede anche ’due ideali tele bianche’, "due spazi di incontro e di relazioni il cui contenuto che sarà il prodotto di un percorso partecipato ed in qualche modo coprogettato". Avanti con le proposte.