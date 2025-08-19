Un bosco urbano in pieno centro. Il cantiere nel 2026

Giochi d’acqua nel bosco urbano tra piazzale Ceccarini ai Giardini Montanari. Di creare in questa zona un polmone verde attrezzato a servizio del centro se ne parla da anni. Era inserito nel Masterplan fatto alcune stagioni fa dall’architetto Boeri per l’amministrazione comunale, ed anche in precedenza il progetto di trasformazione compariva nei programmi elettorali del centrosinistra. Oggi siamo arrivati al progetto, in parte già finanziato, con la giunta che morde sull’acceleratore per dare un segnale alla città prima delle prossime elezioni, con il cantiere già il prossimo anno.

Il progetto è stato approvato a seguito del bando regionale ‘Rigenerazione urbana 2024’. Il costo del primo stralcio è stimato in un milione e 250mila euro di cui 578mila arriveranno dalla Regione. Il Comune di Riccione ha deciso di partire con la realizzazione anche se al momento non ci sono le risorse per completare l’opera con il secondo stralcio. Per chiarezza: "Un eventuale secondo stralcio – spiegano dal municipio – sarà realizzato solo se verranno rese disponibili ulteriori risorse regionali". Dunque si parte, sperando che in futuro si possano intercettare altre risorse pubbliche.

L’idea è quella di togliere l’asfalto per creare un collegamento verde tra il palazzo del Turismo a Villa Mussolini. Un grande giardino che abbracci quello già esistenti, i Giardini Montanari, arrivando a piazzale Ceccarini che ormai ha assunto la sua funzione di arena all’aperto. In quest’area saranno piantumati nuovi arbusti e saranno realizzati ‘giardini della pioggia’, aree pensate per contrastare gli effetti di eventuali nubifragi o eventi eccezionali.

"Insieme al rifacimento di viale Ceccarini, del Lungomare del Sole e delle banchine e passeggiata lungo il canale del porto – premettono la sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli –, la riqualificazione di Piazzale Ceccarini e dei Giardini Montanari completerà il più ampio piano di ridisegno del nostro quadrilatero del centro".

Per la giunta non è una semplice riqualificazione, ma una nuova cartolina turistica per la città. "L’obiettivo è quello di valorizzare l’identità di Riccione e rafforzare il nostro brand turistico, con la creazione del primo bosco urbano interno alla città, emblema di resilienza ambientale e culturale, che offrirà ai visitatori e alla comunità locale un nuovo spazio pubblico verde e completamente sostenibile che dia nuovo impulso alla cultura e alla creatività artistica".

Andrea Oliva