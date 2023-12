Un brindisi al nuovo ponte dei Padulli

Una porta per i Padulli. L’apertura del ponte della via Tosca completa la nuova viabilità che offre un nuovo accesso all’area dei Padulli dalla statale. "Quest’opera è per me un grande risultato e la dimostrazione ai riminesi e a me stesso di cosa vuol dire amministrare bene una città", dice Luca Pasini, consigliere comunale nonché presidente dell’associazione ’Padulli insieme’, dopo il taglio del nastro con brindisi di ieri. "Il prossimo passo sarà sistemare ciclabile e passaggio pedonale su via Tosca per metterli in sicurezza, riorganizzare la sosta dei genitori che portano e vengono a prendere i figli alla scuola elementare dei Padulli. Ed infine un bel mercato settimanale anche ai Padulli, perché i residenti più anziani non debbano spostarsi per svariati chilometri". Oggi il quartiere è raggiungibile dalla rotonda ‘Valentini’ attraverso il ponte. Il vecchio accesso alla statale da via Tosca è stato chiuso.