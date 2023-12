Un brindisi con Veuve Clicquot

Riccione e Veuve Clicquot brindano insieme. La storica maison dello Champagne e l’Enoteca San Lorenzo di Riccione dedicano alla Perla Verde un’edizione speciale della cuvée ‘Arrow Yellow Label’. La confezione celebrativa offre l’indicazione di percorso e distanza Perla Verde-Reims, 881 chilometri. La bottiglia numero 1 è stata consegnata alla sindaca Daniela Angelini. La bottiglia è contenuta in una confezione in metallo a forma di freccia, a ricordare il segnale stradale che indica la distanza tra la città a cui è dedicata e la cantina della maison a Reims. Ieri la sindaca ha incontrato i dipendenti comunali per gli auguri. "Ci attende un grande lavoro. Insieme a voi renderemo Riccione ancora più bella, sostenibile e accogliente".