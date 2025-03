‘Un caffè col sindaco’: Sacchetti invita i cittadini

Da domani i cittadini di Santarcangelo (e frazioni) potranno andare in piazza e incontrare direttamente il sindaco di Santarcangelo per confrontarsi, per uno scambio di opinioni, per fare segnalazioni e capire lo stato dei lavori in città… davanti a un caffè. Una nuova iniziativa rivolta ai residenti, in programma con Filippo Sacchetti per essere più vicini alla gente. "Ho sempre fatto politica e amministrato stando fra la gente – dice il primo cittadino – confrontandomi con la comunità e condividendo idee, linee guida e progetti direttamente con i cittadini. In campagna elettorale ho attivato il ‘Filo diretto’ con Santarcangelo, mettendomi anche lì a disposizione di chi volesse scambiare opinioni una volta alla settimana in piazza Ganganelli. Ora continuerò a farlo, con questo appuntamento che si ripeterà a cadenza mensile, per ragionare insieme su quello che riguarda la città e aprire finestre sul mondo che ci circonda".

L’iniziativa ‘Un caffè con il sindaco’ prende il via domani alle 10 al Caffè Roma. L’incontro durerà un’ora e sarà possibile confrontarsi con Sacchetti su ciò che accade a Santarcangelo ma anche in provincia, in Italia, nel mondo. Gli appuntamenti si sposteranno nel corso dei mesi anche nelle frazioni, l’ultimo venerdì di ogni mese. "È un format che ho voluto portare fuori dal palazzo comunale direttamente nelle piazze – conclude Sacchetti – L’avrei potuto fare con dirette social e basta, ma ho voluto svilupparlo così. Si tratta di una cosa un po’ nuova ma penso interessante, soprattutto per le persone santarcangiolesi. È in programma in un giorno di mercato che è già luogo di incontro. Può funzionare e la speranza è che la gente recepisca. Tante persone vengono a chiedere appuntamento in Comune, e io ci parlo anche quando le incontro per strada. Questa può essere un’ulteriore occasione per parlare di attualità e di ciò che accade intorno a noi e qui in città".

Rita Celli