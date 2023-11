Un calcio alle polemiche: "Stadio pronto a Natale"

Un calcio al pallone sulla nuova erba sintetica dello stadio Nicoletti. È il regalo che si farà l’assessore allo Sport Simone Imola, dopo le polemiche alimentate dalla civica di centrodestra per i forti ritardi dei lavori accumulati nel corso dell’estate. "Appena insediati ci siamo messi subito al lavoro per recuperare i ritardi accumulati durante il commissariamento", premette l’assessore.

Erano due gli scogli da superare per far riprendere a pieno ritmo il cantiere. Il primo era l’omologazione da parte della Federazione del sottofondo. Solo dopo il nullaosta avrebbero potuto riprendere le lavorazioni. Poi devono arrivare le forniture dei materiali, ovvero il tappetino e l’erba sintetica con cui completare il nuovo campo. "Il tappetino è già arrivato – puntualizza l’assessore –, l’erba sintetica arriverà martedì e il campo dello stadio Italo Nicoletti sarà pronto entro il mese di dicembre, esattamente come era stato annunciato, pienamente disponibile alle società sportive". Ieri mattina Simone Imola ha effettuato un sopralluogo al centro sportivo per verificare la fornitura appena scaricata dal camion, e lo stato del sottofondo su cui verrà posato il tappetino.

Il nuovo manto è stato realizzato con un precedente finanziamento di mezzo milione di euro ottenuto anni fa dal Comune, a cui la giunta Angelini ha aggiunto 900mila euro. L’aumento del budget servirà a rinnovare anche la pista di atletica. I lavori avrebbero dovuto terminare in estate consentendo alle squadre di giocare le partite di campionato in casa allo stadio. Ma ad oggi lo United Riccione si trova a disputare le partite in via Arezzo, non senza disagi. "Appena insediati – sottolinea Imola – abbiamo contattato la Lega nazionale dilettanti per avere subito l’omologazione del sottofondo, ed abbiamo effettuato pressioni sulla ditta incaricata di produrre il tappetino e l’erba sintetica". Ieri si è sbloccato il cantiere. Una mattinata vissuta prima con il sopralluogo dell’omologatore e poi con l’arrivo del camion che ha consegnato il materiale per il sottofondo. "Dispiace per chi ama le polemiche. Noi amiamo i fatti".

Andrea Oliva